Призывные пункты ждут новобранцев

Около 3 тысяч человек ожидают на призывных пунктах в Пермском крае этой осенью. Об этом сообщил на пресс-конференции военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин. Большая часть - почти 70% - будут направлены в сухопутные войска. Также пермяки пополнят ряды ракетных войск, ВДВ, воздушно-космических войск и военно-морского флота. 15 человек будут проходить службу в Президентском полку. 54 призывные комиссии уже работают. До конца года планируется в каждом муниципалитете создать отделения Юнармии, куда смогут вступить все желающие школьники от 7 до 17 лет.

Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края: "Юнармейское движение имеет цели и задачи воспитать настоящих патриотов Российской Федерации, которые готовы защитить Отечество, и, конечно, тому, чтобы развивать наше Отечество во всех его направлениях. Это касается не только ребят, но и девушек, которые проходят обучение в образовательных учреждениях".