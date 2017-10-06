Долг за капремонт требуют с двухлетней девочки

В Прикамье коммунальщики требуют долг за капремонт с двухлетней девочки - пишет ПроПермь.ру. Речь о сумме более 10 тысяч рублей. Матери малышки каждый месяц приходят квитанции об оплате капитального ремонта. По словам женщины, все необходимые документы она направила в Фонд капитального ремонта Пермского края сразу после рождения дочери, однако до сих пор получает квитанции. В пресс-службе Фонда журналистам пояснили, что такие ситуации с письмами действительно возникают. Данные на собственников выставляет Росреестр. «Поскольку право собственности оформлено на ребенка, платежные документы выставляются на его имя. Однако обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт за несовершеннолетних возложена на их законных представителей - родителей или опекунов. Можно объединить лицевые счета со счетами детей или же вообще открыть один счет на всю семью. Подать такое заявление можно любым способом: по почте, электронной почте или лично».