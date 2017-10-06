В Сквере юристов высадили новые яблони

Выпускники юридического факультета классического университета 1997 года выпуска в честь 20-летия окончания вуза высадили яблони в Сквере юристов около Арбитражного суда Перми. Выпуск необычный, как говорят сами собравшиеся, вместе с преподавателями они студентами изучали законы новой России. Традицию посадок именно яблонь на этом месте заложили давно.

Александр Смертин, секретарь избирательной комиссии Пермского края: "Яблоня - это дерево познания. И юристы это люди, которые должны ежедневно, ежечасно познавать. Мы ежедневно этим занимаемся. Поэтому это дерево, которое символизирует познание, плодородие в определенном смысле".