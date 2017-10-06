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Живое «спасибо» учителям
Ко Дню учителя ученики школы «Duplex» выстроились в огромную надпись «Спасибо» и сняли ролик. В необычном флешмобе участие приняли более 200 человек. Как рассказали сами участники, они хотели запустить "челлендж благодарности" учителям. И предлагают всем пермским школьникам присоединиться. Ребята сами смонтировали видео и разместили его в соцсетях.
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