Живое «спасибо» учителям

Ко Дню учителя ученики школы «Duplex» выстроились в огромную надпись «Спасибо» и сняли ролик. В необычном флешмобе участие приняли более 200 человек. Как рассказали сами участники, они хотели запустить "челлендж благодарности" учителям. И предлагают всем пермским школьникам присоединиться. Ребята сами смонтировали видео и разместили его в соцсетях.