Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Сквере юристов высадили новые яблони

Пациенты поставят оценки больницам Прикамья →

Автомобилистам напомнили о забытых налогах

смотреть видео

приставы гаи

На пермских дорогах замечено много экипажей Госавтоинспекции. Совместно с приставами стражи порядка разыскивали должников. Заплатить долг предлагали на месте. Многие ли согласились?

Разглядеть того, кто не платит налоги, в таком плотном потоке нереально, но только не новому комплексу «Дорожный пристав». Он фиксирует номер автомобиля, идентифицирует владельца и если у того есть долги, то уже инспектор ДПС останавливает авто.

должников ловят

В компьютер можно загрузить несколько баз данных. Например, по задолженности за коммунальные услуги, по кредитам или алиментам. Сегодня используют ту, в которой указаны все неплательщики налогов. Задолженность по имущественным налогам по Пермскому краю составляет более 4 млрд рублей. Из них более 2 млрд приходится на транспортный налог.

Целых три ведомства вышли в рейд - сотрудники налоговой службы, судебные приставы, а также Инспекция безопасности дорожного движения. Последние проводят в том числе профилактическую акцию.

Заплатить налоги за 2016 год нужно до 1 декабря 2017 г. В противном случае можно будет лишиться, к примеру, телефона или автомобиля. Происходит это прямо на дороге. За час работы три машины попали под арест.

 Ни один из должников общаться с прессой не пожелал. У некоторых, как говорят, машину изымают уже второй раз подряд. Что касается тех, кто согласился платить, то за час работы с них удалось собрать около 50 тысяч рублей.

Все адреса, куда в последующем будет выезжать автомобиль приставов, держатся в строжайшем секрете. 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.10.2017 в 14:32 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Сквере юристов высадили новые яблони

Живое «спасибо» учителям

В Перми вынесли приговор экс-чиновнику городской администрации

Оракул здоровья: пермские ученые научились предсказывать болезни

Крупнейшие агрохолдинги России объединила «Золотая осень»

Пермские предприятия представили новейшие разработки на Международном газовом форуме

Город готов к зиме

Педагогов Прикамья поздравили звезды оперы

Крылатое авто: пермяки разработали новый самолёт

Экс-руководитель краевого МФЦ полностью признал свою вину


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Сквере юристов высадили новые яблони

Пациенты поставят оценки больницам Прикамья →

Обратите внимание

в Перми

Автомобилистам напомнили о забытых налогах

Целых три ведомства вышли в рейд - сотрудники налоговой службы, судебные приставы и инспекторы ГИБДД.
смотреть видео читать06.10.2017 в 14:32
Метки: в Перми, Общество

В Сквере юристов высадили новые яблони

Деревья посадили выпускники юридического факультета ПГУ 1997 года выпуска в честь 20-летия окончания вуза.
смотреть видео читать06.10.2017 в 13:01
Метки: в Перми, Общество

Живое «спасибо» учителям

Ко Дню учителя ученики школы «Duplex» выстроились в огромную надпись «Спасибо» и сняли ролик.
смотреть видео читать06.10.2017 в 12:42
Метки: в Перми, Общество, Образование

В Перми вынесли приговор экс-чиновнику городской администрации

Виновным в причинении бюджету многомиллионного ущерба признали Алексея Мартюшева, экс-председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Перми.
смотреть видео читать06.10.2017 в 12:24
Метки: в Перми, Власть, Преступления

Оракул здоровья: пермские ученые научились предсказывать болезни

Первый в России индивидуальный сервис здоровья позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.
смотреть видео читать06.10.2017 в 12:00
Метки: в Перми, Общество

в России

Крупнейшие агрохолдинги России объединила «Золотая осень»

В Москве открылась 19-я агропромышленная выставка «Золотая осень».
смотреть видео читать06.10.2017 в 11:36
Метки: в России, в Пермском крае, Экономика

Пермские предприятия представили новейшие разработки на Международном газовом форуме

Пермский стенд презентует новейшие разработки в промышленности, есть даже роботы.
смотреть видео читать06.10.2017 в 11:10
Метки: в Перми, в России, Экономика, Власть

Удача на даче: Как сохранить яблоки до весны

У опытных садоводов есть свои проверенные методы, как хранить яблоки зимой.
смотреть видео читать05.10.2017 в 18:04
Метки: Общество, в России

Сервис, который предсказывает болезни

К гадалке не ходи - послушай ученых. Научную разработку пермяков поддержало Правительство РФ.
смотреть видео читать05.10.2017 в 17:23
Метки: в Перми, в России, Здоровье

Предприятия края принимают участие в Международном газовом форуме

Пермяки представляют 15 проектов, 6 из которых выставлены на стенде объединенной экспозиции.
смотреть видео читать05.10.2017 в 15:46
Метки: в Перми, в России, Экономика
Лента новостей RSS каналы

Пациенты поставят оценки больницам ПрикамьяПациенты поставят оценки больницам Прикамья

Автомобилистам напомнили о забытых налогахАвтомобилистам напомнили о забытых налогах

В Сквере юристов высадили новые яблониВ Сквере юристов высадили новые яблони

Живое «спасибо» учителямЖивое «спасибо» учителям

В Перми вынесли приговор экс-чиновнику городской администрацииВ Перми вынесли приговор экс-чиновнику городской администрации

Оракул здоровья: пермские ученые научились предсказывать болезниОракул здоровья: пермские ученые научились предсказывать болезни

Крупнейшие агрохолдинги России объединила «Золотая осень»Крупнейшие агрохолдинги России объединила «Золотая осень»

Пермские предприятия представили новейшие разработки на Международном газовом форумеПермские предприятия представили новейшие разработки на Международном газовом форуме

Город готов к зимеГород готов к зиме

Педагогов Прикамья поздравили звезды оперыПедагогов Прикамья поздравили звезды оперы

Крылатое авто: пермяки разработали новый самолётКрылатое авто: пермяки разработали новый самолёт

Три аукциона на содержание дорог признаны недействительнымиТри аукциона на содержание дорог признаны недействительными

Экс-руководитель краевого МФЦ полностью признал свою винуЭкс-руководитель краевого МФЦ полностью признал свою вину

Удача на даче: Как сохранить яблоки до весныУдача на даче: Как сохранить яблоки до весны

В Перми судят экс-руководителя краевого МФЦВ Перми судят экс-руководителя краевого МФЦ

Сервис, который предсказывает болезниСервис, который предсказывает болезни

Проверено на себе: стрельба из лукаПроверено на себе: стрельба из лука

История на экране: Пермь и КосмосИстория на экране: Пермь и Космос

«Робополис» - интерактивная научная выставка«Робополис» - интерактивная научная выставка

Предприятия края принимают участие в Международном газовом форумеПредприятия края принимают участие в Международном газовом форуме

Профессия учителя - дело всей жизниПрофессия учителя - дело всей жизни

Школа № 146 - школа на «пятерку»Школа № 146 - школа на «пятерку»

Как создавалась первая ДумаКак создавалась первая Дума

Заткнули за поясЗаткнули за пояс

Интернет - без перебоевИнтернет - без перебоев

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru