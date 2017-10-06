Автомобилистам напомнили о забытых налогах

На пермских дорогах замечено много экипажей Госавтоинспекции. Совместно с приставами стражи порядка разыскивали должников. Заплатить долг предлагали на месте. Многие ли согласились?

Разглядеть того, кто не платит налоги, в таком плотном потоке нереально, но только не новому комплексу «Дорожный пристав». Он фиксирует номер автомобиля, идентифицирует владельца и если у того есть долги, то уже инспектор ДПС останавливает авто.

В компьютер можно загрузить несколько баз данных. Например, по задолженности за коммунальные услуги, по кредитам или алиментам. Сегодня используют ту, в которой указаны все неплательщики налогов. Задолженность по имущественным налогам по Пермскому краю составляет более 4 млрд рублей. Из них более 2 млрд приходится на транспортный налог.

Целых три ведомства вышли в рейд - сотрудники налоговой службы, судебные приставы, а также Инспекция безопасности дорожного движения. Последние проводят в том числе профилактическую акцию.

Заплатить налоги за 2016 год нужно до 1 декабря 2017 г. В противном случае можно будет лишиться, к примеру, телефона или автомобиля. Происходит это прямо на дороге. За час работы три машины попали под арест.

Ни один из должников общаться с прессой не пожелал. У некоторых, как говорят, машину изымают уже второй раз подряд. Что касается тех, кто согласился платить, то за час работы с них удалось собрать около 50 тысяч рублей.

Все адреса, куда в последующем будет выезжать автомобиль приставов, держатся в строжайшем секрете.