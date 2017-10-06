В Перми вынесли приговор экс-чиновнику городской администрации

Виновным в превышении должностных полномочий с причинением бюджету многомиллионного ущерба признали Алексея Мартюшева – бывшего председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Перми. Следствием и судом установлено, что в один из дней из ноября 2012 года по сентябрь 2014 года чиновник распорядился о необоснованном внесении изменений в сметную документацию строительства ФОКа «Победа» на улице Обвинской. Изменения были связаны с увеличением стоимости металлоконструкций, исключением затрат на часть оборудования, что привело к удорожанию сметной стоимости. В результате бюджету края причинен ущерб в размере более 1,5 миллионов рублей, бюджету города – более 26 млн рублей. С занимаемой должности чиновник был уволен. Приговором суда Алексею Мартюшеву назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.