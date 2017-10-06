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Оракул здоровья: пермские ученые научились предсказывать болезни

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ученые

Пермские ученые вместе с врачами разработали уникальную систему предсказывания болезней. Биогеном способен определить и предотвратить тот недуг, который может поразить человека через 5-10 лет. Как это работает?

В лаборатории "Федерального научного центра медико-профилактических технологий" на раз могут определить количество вредных веществ в воздухе, в мебели, в крови. Этот химико-аналитический отдел - одна из ступеней уникальной платформы, способной обнаружить серьезные заболевания у человека, которые могут проявить себя только через 5-10 лет.

Помимо анализов, для тех, кто хочет посмотреть на себя в будущем, нужно пройти доскональное анкетирование. Как себя чувствуете? На что жалуетесь? Вроде всё выглядит так, как на самом обычном приеме у врача. Но вопросов в разы больше. Здесь не только - "мы, то, что мы едим", но и вдыхаем и даже видим.

Что до точности, по словам создателей системы, а руку к ней приложили пермские ученые и математики, состоит она из объемной медицинской базы данных, в которую занесены более 10 тысяч диагнозов за последние 20 лет.

Первый в России индивидуальный сервис здоровья позволяет выявлять самые распространенные заболевания на ранних стадиях, для этого нужно пройти анкетирование и ряд исследований.

Ольга Устинова, заместитель директора по клинической работе ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»: "Это не гадание на кофейной гуще, это обобщение результатов мирового опыта, мы не единственные, кто ведет подобные исследования. Поэтому это и мировой опыт, и наш собственный опыт, который мы накапливали в течение 20 лет".

прогнозы

На выходе получается 100-страничная методичка. В ней - прогнозы. Вот конкретный анализ конкретного человека. В 62 года, в данном случае через 30 лет - высок риск ожирения, гипертонии, зато не стоит бояться рака. Но это не значит, что можно не заботиться о своем здоровье. Будущее имеет множество переменных, какую выбрать, решать только вам. 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.10.2017 в 12:00 в рубрике - Вести Пермь

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