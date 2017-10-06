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Крупнейшие агрохолдинги России объединила «Золотая осень»
В Москве открылась 19-я агропромышленная выставка «Золотая осень». Официальным ее спонсором выступили компании, имеющие непосредственное отношение к Прикамью – «Уралкалий» и «Уралхим». В этом году они представили на своем совместном стенде перспективные разработки в области агрохимии, в том числе удобрения для развития сельского хозяйства в России. С рядом регионов будут подписаны соглашения о сотрудничестве. Экспозицию компаний уже посетил председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Премьер-министру доложили о решаемых задачах по повышению эффективности взаимодействия производителей удобрений и отечественных сельхозпроизводителей.
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