Пермские предприятия представили новейшие разработки на Международном газовом форуме

Международный газовый форум проходит в Санкт-Петербурге. Делегацию из Прикамья представляют сразу 37 участников. Пермский стенд презентует новейшие разработки в промышленности, есть даже роботы.

Проникнуть туда, куда не ступит нога человека, может робот. Особенно впечатляет позиция вверх тормашками. С помощью ультразвука и камеры - обнаружить малейший дефект становится проще простого. Вот и второй человек по значимости в компании «Газпром» Виктор Маркелов тоже оценил технологии, разработанные в Прикамье.

Пермский стенд на Международном газовом форуме в Петербурге - отдельная история. Во-первых, здесь представлена россыпь промышленных предприятий, среди них Чусовской завод по восстановлению труб, у которого в планах плотное сотрудничество с газовым гигантом. После знакомства с технологией предприятия руководство «Газпрома» предложило расширять географию строительства заводов для нужд дочерних организаций. А во-вторых, наша делегация - одна из самых многочисленных. 37 человек во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Это вовсе не зазеркалье. Всё что представлено на Международном газовом форуме в Петербурге - рабочие образцы, в том числе под маркой "сделано в Пермском крае", а есть и то, что только появится в отрасли в ближайшее время.

Как пример - новая разработка от НПО «Искра». Газотурбинная электростанция, способная работать на переработанных выхлопных газах, может существенно снизить плату за электроэнергию.

Помимо выставки ПМГФ славится обширной деловой программой. Десятки встреч и соглашений. Один из важнейших диалогов для пермской делегации случился с госкорпорацией.

По факту - узконаправленный форум, собравший специалистов, бизнесменов, руководителей регионов в первую очередь несет пользу простому человеку.