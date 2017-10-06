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Крылатое авто: пермяки разработали новый самолёт
Высота 150 метров, пять минут - полёт нормальный, такое ощущение, что находишься в кабине автомобиля, но это не автомобиль! Пилот уверенно управляет летательным аппаратом, учитывая возможности этой машины, можно долететь хоть до Подмосковья.
Возможности и технические данные достойные, говорит пилот-эксперт Юрий Пичугин. Взять хотя бы размеры двухместной кабины - несколько больше, чем у других самолётов такого плана. Вроде бы сантиметры, но здесь они играют важную роль для тех, кто внутри.
Юрий Пичугин, пилот-эксперт, рассказывает: "Кабина здесь метр двадцать сантиметров ширина, то есть, если при стандарте метр, тысяча - тысяча пять миллиметров, им удалось сделать самолёт на 20 сантиметров шире".
Им - это группе единомышленников, которые начинали с беспилотных аппаратов, а затем переключили свои авиаконструкторские таланты на разработку более сложных конструкций.
Авиаконструктор Роман Плетнёв поясняет: "Данный самолёт является учебно-прогулочным самолётом, может использоваться в спортивных целях, в целях обучения, первоначального и более продвинутого уровня".
Говоря о прогулочном направлении, тот, кто умеет летать, может заменить таким самолётом автомобиль - если в путешествие отправляется не более двух человек, но с чемоданом.
Есть автопилот, спаренное управление, что может пригодиться при обучении пилотов. Скорость этот самолёт может развивать более 250 километров в час, подниматься на три с половиной километра, а пролететь до тысячи.
"В случае нештатной ситуации, не дай бог, конечно, дёргаем ручку управления спассистемой, выстреливается парашют и самолёт вместе с пилотами приземляется на землю", - рассказывает авиаинженер Сергей Ерофеев.
Самолёт будет стоить порядка четырёх миллионов рублей. Им уже интересовались пилоты из Перми, Сыктывкара, Пскова и не только. Так что разработчики надеются, что со временем их машины будут взлетать и садиться не только в окрестностях Перми.
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