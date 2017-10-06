Педагогов Прикамья поздравили звезды оперы

В Пермском театре оперы и балета прошел концерт с участием солистов Большого театра России. Выступление звезд было посвящено Дню учителя.

На сцене - Алексей Татаринцев и Василий Ладюк – одни из лучших исполнителей роли Онегина и Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». В Перми музыканты исполнили народные, советские композиции, а также неаполитанские.

Алексей Татаринцев, приглашенный солист Большого театра, ведущий солист Московского театра «Новая опера»: "Публика фантастическая - учителя, замечательный праздник. Выходишь на сцену и сразу вспоминаешь, правильно ли ты по-русски говоришь. Правильно ли ты знаки препинания даже в речи выставляешь".

Организовать гастроли в Прикамье удалось благодаря Благотворительному фонду "ЛУКОЙЛ" и его президенту Нелли Алекперовой. Помимо музыки, на сцене состоялось вручение подарков в рамках акции "Музыкальная планета". Только в этом году 15 учреждений образования и культуры нашего региона получили от нефтяников около 50 музыкальных инструментов.

В зале чувствуется настоящая любовь к музыке. Аудитория – учителя из Чернушки, Куеды, Уинского и других районов деятельности «ЛУКОЙЛа». Приезд в Пермь оперных певцов мирового уровня – большая удача и большой подарок от нефтяников преподавателям в их профессиональный праздник.

Учителя с удовольствием подпевают артистам, ведь в основном это советские песни, на которых выросли многие. Поэтому услышать еще раз любимые композиции в блестящем исполнении - большое событие.