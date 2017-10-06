Экс-руководитель краевого МФЦ полностью признал свою вину
В Ленинском районном суде прошло первое заседание по делу Дмитрия Дымбрылова, экс-руководителя Краевого управления МФЦ, которого обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму более 5 миллионов рублей.
Бывшего руководителя краевого многофункционального центра обвиняют сразу по двум статьям - мошенничество, совершенное организованной группой, и присвоение и растрата в крупном размере, совершенные с использованием служебного положения.
Схему вывода средств преступники применили трижды: при ремонтах помещений под МФЦ в Краснокамске, Добрянке и Перми. В своем выступлении Дмитрий Дымбрылов полностью признал свою вину.
В начале июля условный срок - три года - уже получил Иван Овчинников. В его обязанности входило искать подрядчиков, которые в сжатые сроки могли бы сделать ремонт в помещениях. При этом в отчетных документах были завышены объемы стройки и тем самым причинен ущерб бюджету в размере более пяти млн рублей.
Уголовное дело над другими фигурантами, в числе которых экс-министр связи края Евгений Балуев и Наталья Гладкова, выделено в отдельное производство.
Сам судебный процесс долгим не будет, поскольку главный его фигурант полностью признал свою вину. Так что в самое ближайшее время может прозвучать приговор.
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