В Перми судят экс-руководителя краевого МФЦ

В Ленинском районном суде города Перми начался суд над бывшим руководителем Краевого МФЦ - Дмитрием Дымбрыловым. Бывшего руководителя Краевого многофункционального центра обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой и присвоении и растрате в крупном размере - больше пяти миллионов рублей. По словам гособвинителя, преступную схему разработали бывший министр связи Пермского края Евгений Балуев и заместитель Дмитрия Дымбрылова Наталья Гладкова. Ущерб от их действий превысил пять миллионов рублей. Слушание дела проходит в «особом» порядке, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину.