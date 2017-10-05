В Перми судят экс-руководителя краевого МФЦ
В Ленинском районном суде города Перми начался суд над бывшим руководителем Краевого МФЦ - Дмитрием Дымбрыловым. Бывшего руководителя Краевого многофункционального центра обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой и присвоении и растрате в крупном размере - больше пяти миллионов рублей. По словам гособвинителя, преступную схему разработали бывший министр связи Пермского края Евгений Балуев и заместитель Дмитрия Дымбрылова Наталья Гладкова. Ущерб от их действий превысил пять миллионов рублей. Слушание дела проходит в «особом» порядке, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину.
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