Сервис, который предсказывает болезни

Пермские ученые создали сервис, способный определить серьезные заболевания, которые могут возникнуть через 5-10 лет. Для этого понадобится пройти анкетирование и ряд исследований. По словам экспертов федерального научного центра медико-профилактических технологий и IT-специалистов, на выходе получается методичка по здоровью. В ней все, начиная от того, что есть и как двигаться, заканчивая тем, какую музыку слушать, чтобы избежать конкретных заболеваний. Что до точности, система состоит из объемной медицинской базы данных, в которую занесены причины развития болезней и исследования более 10 тысяч диагнозов за последние 20 лет. Научную разработку поддержало Правительство РФ, выделив через Фонд содействия развитию предприятий в научно-технической сфере 15 млн рублей. Еще 15 млн - частные вложения.