Предприятия края принимают участие в Международном газовом форуме
Почти 4 десятка предприятий принимают участие в Международном газовом форуме, который стартовал 3 октября в Санкт-Петербурге. Пермяки представляют 15 проектов, 6 из которых выставлены на стенде объединенной экспозиции. Среди них кластер «Фотоника», в который входят предприятия ООО «Инкаб», «Инверсия-Сенсор», «Феникс», а также завод АО «Новые фитинговые технологии». Что сегодня происходит на форуме?
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