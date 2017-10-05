Как создавалась первая Дума
Театральный сквер, Дом купцов Мешкова и Грибушиных, и конечно, здание городской администрации. Виртуальную реконструкцию Перми 1860-х годов представили школьникам на «думском уроке». Цикл таких занятий будут проводить депутаты городской Думы, каждый - в своем округе. Первую лекцию в 94-й школе прочитал Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. Он показал и рассказал ребятам о том, как создавалась первая Дума, кто был ее главой и депутатами, какие функции выполняли парламентарии того времени и сегодняшние народные избранники.
Пермская городская Дума отмечает в этом году юбилей - 230 лет. В июле стартовал исторический форум, посвящённый этому событию. Уроки депутатов - одно из его мероприятий, причём в таком формате - общения с молодёжью - первое. Кстати, лекции и презентации к занятиям парламентарии готовили совместно с учеными-историками.
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