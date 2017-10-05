Интернет - без перебоев

«Ростелеком» запустил резервный региональный маршрутизатор. Говоря проще, это специальное устройство, которое словно дорогами соединяет между собой города и села и позволяет обеспечить бесперебойный доступ к сети интернет на территории всего края.

На карте сетей, по которым в Пермском крае осуществляется интернет и сотовая связь компании «Ростелеком» между крупными городами, сёлами и деревнями отчётливо видно, что к каждому населённому пункту существует несколько "дорог". В случае аварии на одном пути, связь будет осуществляться по другому.

Далее все эти "дороги" собираются в одном месте и дальше выходят за пределы Пермского края. Причём это процесс идёт как в одну, так и в другую сторону. Это происходит благодаря региональному маршрутизатору.

Борис Никитюк, начальник Регионального центра управления сетями связи ПФ ПАО «Ростелеком»: "Данный маршрутизатор, по сути, служит для подключения всего Пермского края к магистрали «Ростелеком», через этот маршрутизатор обеспечивается основная передача всего трафика интернет и других абонентов".

Для резерва этой связи, точно такая же схема собрана в другой точке нашего города. Брат-близнец в случае неполадок берёт на себя обеспечение связи во всём Пермском крае. Сейчас оба сооружения работают в половину своей мощности.

Система уже прошла первую проверку боем. На днях около Губахи произошёл обрыв связи. Жители даже не заметили никаких перебоев. Саму проблему устранили в течение 31 минуты.