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В микрорайоне Новое Левшино началось строительство спортплощадки
В пермском микрорайоне Новое Левшино на улице Памирская начали строить новую спортивную площадку. Рабочие залили основной фундамент, установили освещение и приступили к монтажу ограждений. В будущем здесь появится резиновое покрытие, футбольные ворота, баскетбольные кольца, а также тренажеры для воркаута, настольный теннис и стол для армрестлинга. Запустить в эксплуатацию все планируется уже в конце октября. Зимой предполагается залить поле и организовать хоккейную коробку. Площадка будет находиться на балансе муниципалитета, поэтому проблем с уборкой и вывозом снега не возникнет.
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