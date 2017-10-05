Мзду беру: захватом улицы заинтересовались в прокуратуре

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Прокуратура Свердловского района Перми начала проверку по факту захвата в центре Перми части целой улицы. Некие люди утверждают, что проезжая часть и тротуар вдоль Камчатовской принадлежит стоящему рядом институту. Поэтому за ночную парковку берут деньги. Естественно, без всяких чеков, то есть занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, а это уголовная статья. В Росреестре уже заявили, что эта территория относится к собственности города. Правда, чиновники нарушения закона почему-то не замечают.

22.00 часа, центр города Перми - улица Камчатовская. Со всех автомобилей, припаркованных на обочинах дороги, мужчина, представляющийся охранником, собирает деньги - 50 рублей.

На следующий день, уже днем - денег никто не собирает, хотя многие предпочитают здесь не парковаться. В институте, к которому, по словам охраны, относится эта парковка - о «ночной деятельности» прямо под своими окнами знают.

Сергей Коковякин, заместитель генерального директора по корпоративной защите и общим вопросам ОАО «КамНИИКИГС»: "Это было еще до 2011 года, то есть вот она здесь имеет место быть и имеет место быть. Мне это никак шею не натирает и никаким образом не мешает, а даже некоторым образом помогает".

Улица Камчатовская. Днем здесь довольно интенсивное движение, рядом находится Центральный рынок и автовокзал. Но вечером этот участок превращается в автомобильную парковку. На асфальте нарисованы места для автомобилей, даже есть будка охраны.

Не устраивает все происходящее жильцов многоквартирных домов напротив. Ведь на их земле осуществляться коммерческая деятельность. Они неоднократно обращались и в полицию, и в прокуратуру - но каждый вечер все начинается сначала.

Согласно официальным данным управления Росреестра по Пермскому краю, земельный участок на улице Камчатовская является собственностью муниципалитета. И никаких стоянок или парковок там быть не может. Размещение автостоянки противоречит правилам благоустройства.

Администрация Свердловского района проводила свою собственную проверку. Правда, фактов нарушения выявлено не было. Ведь днем на стоянке никого нет. А будку охраны они не заметили.

Более тщательно к материалам журналистского расследования отнеслись в прокуратуре. Все видеоматериалы были переданы следователю. Ведь от появления подобных автостоянок не застрахована ни одна пермская улица.

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Деньги, Власть

Опубликовано: 05.10.2017 в 12:24 в рубрике - Вести Пермь

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← В микрорайоне Новое Левшино началось строительство спортплощадки

Самая длинная улица России находится в Перми →

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