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← Запуск тепла: в числе проблемных остаются 9 домов

В Перми открыта вертолетная площадка для санавиации

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вертолетная площадка

Первый вертолет приземлился на только что построенной площадке возле перинатального центра в Камской долине. Отныне здесь будет действовать санитарная авиация. Пациентов станут доставлять не по земле, а по воздуху. Сколько жизней спасла такая скорая помощь за первый день работы?

С внутренним кровотечением промедление смерти подобно. Лишний раз прописные врачебные истины Алексею Степанову объяснять не нужно. Но путь из Елово на этот раз занимает меньше часа.

Алексей Степанов, врач санавиации Пермского края: "Человека действительно спасли, ситуация была очень тяжелая".

На этот раз вертолету не понадобилась даже посадочная полоса в Большом Савино. С открытием новой площадки прямо на территории перинатального центра значительно сокращается время доставки пациента. Сердечникам и будущим мамам даже ехать никуда не придется, расчетный проезд «скорой» до любого подразделения краевой больницы - всего 7 минут.

Анатолий Касатов, главный врач ГБУЗ «Пермская краевая клиническая больница»: "Это первый раз, наверное, за всю историю, когда вертолет садится на территории лечебного учреждении. Это резко сокращает время транспортировки пациента".

Площадь Пермского края в некоторых случаях физически не позволяет быстро добраться до пациента, санавиация в свое время стало настоящим спасением.

Санитарная авиация появилась в Прикамья в 1935 году. Пациентов тогда не эвакуировали. Врачей для консультации в труднодоступные районы доставляли на биплане По-2. С приходом эры вертолета возможностей стало гораздо больше. В итоге сейчас остановились на оптимальном варианте - специально оборудованный Ми-8.

Благодаря инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова сегодня фактически начинается новая жизнь санитарной авиации. Повышение доступности медицинской помощи одна из приоритетных задач. Во-первых, вертолет Ми-8 позволяет взять на борт целую бригаду врачей и сразу 2 лежачих пациентов. Плюс ко всему выделение дополнительных средств позволит делать до 140 вертолетных вылетов в год.

Дмитрий Матвеев, и.о. министра здравоохранения Пермского края: "В ближайших планах по поручению губернатора, чтобы был новый вертолет, оснащенный медицинским модулем. То есть там будут созданы все возможности для оказания помощи именно на борту. И любую категорию пациентов мы можем забирать с любой точки Пермского края".

 В итоге только за первый день работы новой вертолетной площадки сразу два вылета. После пациента с внутренним кровотечением в Елово, 2 пациента - с мозговой аневризмой и острым лейкозом в Чайковском. И это уже 3 спасенные жизни.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.10.2017 в 11:20 в рубрике - Вести Пермь

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