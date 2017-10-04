Сказка рядом

Сказочная выставка открылась в стенах Центрального выставочного зала. Называется она «Цвет холодных морей». В экспозиции собраны витражно-световые картины Павла Головкина. С виду это огромное количество маленьких домиков с разноцветными окнами, но не только.

Уютные, теснящиеся на прибрежном утесе домики с разноцветными окнами, волнующееся море и тьма ночи, разгоняемая светом маяка, объемные модели скандинавских улиц, горные вершины, покрытие снегом - выставка «Свет холодных морей» уносит зрителей в атмосферу волшебной сказки.

Елена Неганова, и.о. директора Центрального выставочного зала г. Перми: "В наши серые осенние будни и когда немножко грустно, хочется вспомнить о сказке, о лучших моментах из детства. Тем более, она настолько глубокая по своему содержанию, нежна и красива по внешнему представлению".

В картины и объемные инсталляции вставлены витражи, а волшебство и сказку создает подсветка. Светящиеся домики самые заметные. В каждом городе, где открывается выставка, ее автор Павел Головкин буквально по крупицам собирает свои экспонаты.

Помимо городских видов, на полотнах выставки есть и другие сюжеты. Например, посетители смогут увидеть на картинках могучие деревья с золотыми стволами и кронами, жар-птицу с инкрустированным цветными стеклышками хвостом.

Павел Головкин - кинорежиссер и руководитель студии документально-анимационного кино, поэтому на выставке представлены в основном эскизы к фильмам. Один из них «Темное небо. Белые облака», посвященный датской писательнице Астрид Линдгрен можно посмотреть в Центральном выставочном зале Перми.

Почувствовать удивительную и магическую атмосферу сказки можно до 29 октября. В ЦВЗ за месяц работы выставки будут идти также различные мастер-классы и другие интересные мероприятия.