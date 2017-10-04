ТЮЗ привез две награды «Волги театральной»

В Самаре завершился III Межрегиональный фестиваль «Волга театральная». Форум объединил города Приволжского федерального округа. В течение недели свои постановки показали театры из Уфы, Ижевска, Набережных Челнов, Ульяновска, Казани, Сызрани, Оренбурга, Тольятти, Новокуйбышевска, Самары и Перми. Их оценивало жюри под председательством театрального критика Натальи Старосельской. Пермский ТЮЗ представил в Самаре спектакль «Продавец дождя». Зрители и критики очень тепло приняли эту постановку. В итоге жюри присудило спектаклю сразу две награды - приз за лучший ансамбль, а роль Лиззи принесла Татьяне Гладневой звание лучшей актрисы.