Педагогический Олимп: имена 12 учителей занесли в Книгу почета

В Пермском театре оперы и балета прошел концерт, посвященный Дню учителя. Здесь объявили имена педагогов, которые будут занесены в Книгу почета.

Спектакль «Золушка» играли специально для героев сегодняшнего праздника – для учителей. А перед спектаклем произошло торжественное награждение и внесение в Книгу почета лучших педагогов 2017 года. Книгу почета городского департамента образования учредили в 2010 году в Год учителя. Попасть сюда может не каждый. Здесь хранится информация о людях, достигших выдающихся результатов в работе, активно участвующих в общественной жизни. Это победители конкурса профессионального мастерства, люди, которые представляли опыт на конференциях, имеют авторские программы, методические разработки.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г. Перми, поздравила педагогов: "От имени главы города Дмитрия Ивановича Самойлова поздравить всех вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Поистине говорят, праздник этот стал всенародным".

В Книгу почета попали 12 звезд педагогического олимпа, среди которых Марина Диева, Марина Клюкач, Татьяна Максимова.

Учитель русского языка и литературы в 146-й школе Вера Гулько отдала педагогической деятельности 40 лет. Владеет необычными авторскими методиками. Ее ученики – победители различных олимпиад. Ведение своих уроков Вера Александровна называет «классическими», но признается, что самое важное - беседа. Внесение ее имени в Книгу почета городского департамента образования для Веры Гулько было приятной неожиданностью.

А поздравления уже от своих учеников педагоги получат уже сегодня - в свой профессиональный праздник, День учителя.