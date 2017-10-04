«МОНОfest» подвел итоги

В Перми прошла церемония закрытия фестиваля-конкурса «МОНОfest». Всего в этом году сюда пришло более 35 заявок из театров России, Армении, Азербайджана, а также Франции и Испании. В итоге строгого отбора осталось лишь 9. Их зрители и жюри смогли увидеть в течение четырех дней.

Самый сложный жанр в театральном искусстве - это моноспектакль. Держать внимание публики одному актёру на протяжении долгого времени, чрезвычайно сложно. Как говорят в театральной среде, на такой шаг решится либо опытный, либо совсем молодой и дерзкий актёр. На фестивале «МОНОfest» в Перми, таких смельчаков набралось 9 человек. Один из них Денис Старков из Москвы.

Денис Старков, исполнитель Моноспектакля «Маргрит»: "Это не авантюра, это прекрасный жанр. Я хотел всегда играть моноспектали, у меня были учителя, которые помогали. Это закономерность, это не авантюра".

В основе спектакля «Маргрит» с участием Дениса Старкова лежит история молодого человека. Он ежедневно спускается в метро для того, чтобы найти свою любовь. Из реквизита - один лишь таз, это как намёк на арку тоннеля, деликатное музыкальное сопровождение и свет держат в напряжении на протяжении всего спектакля. И в результате эта работа получает специальный приз на «МОНОfest».

На этом фестивале всех зрителей пускали не только на сами показы, но и на обсуждение конкурсных постановок. Порой в таких дискуссиях критики было много, но режиссёры и актёры достойно реагировали на все замечания.

Заключительным на фестивале стал спектакль-концерт «Клавдия Шульженко. О жизни и любви». Исполнитель Юлия Асоргина рассказала в нём о творческом пути великой советской певицы, о её мужьях, увлечениях и страстях. Эта постановка заняла второе место на фестивале. Третьими стали пермяки с моноспектаклем кукольного театра «Меня зовут Лёк». А победу одержал Спектакль «Испанский вопрос», город Краснодар. Исполнитель и режиссер - Рамиль Кагарманов.