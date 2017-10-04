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Павлу Ляху изменили меру пресечения

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Павел Лях

Бывшему министру спорта Павлу Ляху изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Такое решение было принято в связи с истечением предельного срока содержания под стражей, пишет «Коммерсант». Павел Лях был задержан 4 октября прошлого года. По версии следствия, занимая должность министра физкультуры и спорта, он подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в Перми на сумму около 45 млн рублей. В марте этого года в отношении Павла Ляха было возбуждено еще одно дело о злоупотреблении полномочиями. Расследование касается выплат 30 млн бюджетных рублей за размещение спортсменов на базе отдыха «Раздолье» в Чайковском. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, которая потом неоднократно продлялась. 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 04.10.2017 в 17:15 в рубрике - Вести Пермь

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