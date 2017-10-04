Хвостики ищут дом
В Перми более 100 щенков из муниципального приюта ждут новых хозяев. Прийти и выбрать себе четвероногого друга может любой совершеннолетний житель региона. Для этого достаточно обратиться по адресу: г.Пермь, улица Соликамская, 271. Кроме того, на сайте prirodaperm.ru появился новый раздел с фотографиями собак. Как заявлено, Все взрослые собаки, фото которых выставлены на сайте, имеют устойчивую психику и приучены к человеку. Им поставили прививки, животные стерилизованы.
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