За приключениями - в Пермский край!
Пермский край занял 5 место в номинации «Российский приключенческий отдых», уступив Камчатке, Карелии, Алтайскому краю и Иркутской области. Таковы предварительные итоги интернет-голосования премии National Geographic. Ямало-Ненецкий автономный округ вместе с Бурятией и Татарстаном лидируют в номинации «Российский этнический отдых», а лучшие экскурсионные маршруты, по мнению голосовавших, расположены в Ленинградской, Московской и Псковской областях. Наиболее интересной страной для приключенческого отдыха названа Аргентина, а наиболее увлекательные экскурсии можно посетить в Италии. Самой экзотической страной для туристов названа Япония, а победа в номинации «Открытие года» досталась Китаю.
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