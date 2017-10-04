За приключениями - в Пермский край!

Пермский край занял 5 место в номинации «Российский приключенческий отдых», уступив Камчатке, Карелии, Алтайскому краю и Иркутской области. Таковы предварительные итоги интернет-голосования премии National Geographic. Ямало-Ненецкий автономный округ вместе с Бурятией и Татарстаном лидируют в номинации «Российский этнический отдых», а лучшие экскурсионные маршруты, по мнению голосовавших, расположены в Ленинградской, Московской и Псковской областях. Наиболее интересной страной для приключенческого отдыха названа Аргентина, а наиболее увлекательные экскурсии можно посетить в Италии. Самой экзотической страной для туристов названа Япония, а победа в номинации «Открытие года» досталась Китаю.