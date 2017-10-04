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Городскую электричку могут продлить до станции Ферма

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городская электричка

Городскую электричку могут продлить до станции Ферма. Об этом сообщает Пермская пригородная компания. Специалисты намерены провести опрос пассажиров, после чего будет принято решение. В случае продления маршрута стоимость проезда в ней будет приравнена к тарифу в городском общественном транспорте. «Городская электричка» связывает Орджоникидзевский, Мотовилихинский, Ленинский, Дзержинский и Кировский районы Перми.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.10.2017 в 15:45 в рубрике - Вести Пермь

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