Проблемы с теплом? Звоните!

В Перми без тепла остаются 27 жилых домов. Как сообщили в городской администрации, проблемные точки находятся на особом контроле, и запуск тепла в эти дома отрабатывается индивидуально. В ряде случаев отопление было подано, но в связи с аварийными ситуациями на наружных или внутридомовых сетях, теплоснабжение было прервано. Устранить все неполадки планируют в течение недели, и запустить отопление снова. И во всех районах Перми заработали горячие линии по вопросам запуска тепла. Если трубы в квартире все еще холодные, нужно звонить по указанным телефонам. Время работы горячих линий в будни с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу до 17.00 часов. При обращении необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы, ФИО, контактный телефон. Специалисты районных отделов ЖКХ примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.