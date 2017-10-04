Березники увидели необыкновенное «Обыкновенное чудо»

Березниковский драматический театр открыл 82-й творческий сезон премьерой - «Обыкновенное чудо», спектаклем по одноименной пьесе Евгения Шварца.

Яркие объемные декорации, современные костюмы, новое музыкальное и световое оборудование - все это сделало премьерную постановку «Обыкновенное чудо» в Березниковском драматическом театре не похожей на другие.

А поставить спектакль по одноименной пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» в Березниковский драматический театр пригласили выпускницу ГИТИСа Викторию Печерникову. Она и перенесла действие спектакля в нынешнее время. Известная всем сказка о магии любви обрела необычное художественное решение.

В новом 82-м сезоне Березниковский драматический театр выпускает премьеру за премьерой. Уже 7 октября зрители увидят новый спектакль в постановке художественного руководителя театра Андрея Шляпина «Чайка.Фосфены», затем Татьяна Гладенко выпускает со студенческой группой БДТ спектакль по двум водевилям Чехова, параллельно с этим артисты репетируют «Самоубийцу» Эрдмана с педагогом ГИТИСА и ВГИКА Рустэмом Фисаком.

Андрей Шляпин, художественный руководитель Березниковского драматического театра: "Мы плавно выходим на новогоднюю сказку. «Снежную королеву» в этот раз мы взяли сказку, планируется интермедия, сказка для детей от 5 лет. Для наших самых маленьких зрителей мы постараемся в условиях репетиционного зала сделать первые шаги нашего театра в сторону такого направления как бэби-театр".

Приглашенные режиссеры, новые костюмы, декорации, музыкальное и световое оборудование - все это в 82-м сезоне Березниковскому театру удалось получить на средства, впервые выделенные федеральным бюджетом в рамках проекта «Театры малых городов», его участниками стали еще 4 театра Прикамья - Чайковский театр драмы и комедии, Лысьвенский театр драмы, Березниковский «Бенефис», молодежная студия «Доминанта» города Губахи.