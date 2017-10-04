«Балет Евгения Панфилова» открывает 31-й сезон
5 октября Театр «Балет Евгения Панфилова» откроет 31-й сезон. В первый вечер артисты станцуют «Ромео и Джульетту». В хореографическом воплощении «Балета Евгения Панфилова» эта история получает особенно пронзительное звучание. Этот спектакль признан одной из лучших в мире балетных постановок «Ромео и Джульетты». Он стал номинантом российской национальной театральной премии «Золотая маска» в трех номинациях, а затем и частью программы «Лучшие спектакли России» фестиваля «Золотая маска». О планах на 31-й сезон в эфире программы "Новости культуры" рассказал Алексей Расторгуев, солист, хореограф-постановщик театра "Балет Евгения Панфилова".
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