Пермяки борются за Кубок Европы FIBA

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4 октября на площадке «Молота» должен состояться баскетбольный матч между пермской командой «Парма» и французской «ESSM Le Portel». Пермяки продолжают бороться за Кубок Европы ФИБА. Ранее они одержали две победы над македонскими «Работничками». Клуб «Парма» в этом году дебютировал в европейском турнире. Но пермские спортсмены уже один раз держали престижный спортивный трофей в руках. В 2006 году Кубок Европы ФИБА выиграли баскетболисты пермского клуба «Урал-Грейт».

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 04.10.2017 в 14:09 в рубрике - Вести Пермь

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