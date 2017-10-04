Пермяки борются за Кубок Европы FIBA

4 октября на площадке «Молота» должен состояться баскетбольный матч между пермской командой «Парма» и французской «ESSM Le Portel». Пермяки продолжают бороться за Кубок Европы ФИБА. Ранее они одержали две победы над македонскими «Работничками». Клуб «Парма» в этом году дебютировал в европейском турнире. Но пермские спортсмены уже один раз держали престижный спортивный трофей в руках. В 2006 году Кубок Европы ФИБА выиграли баскетболисты пермского клуба «Урал-Грейт».