Свет и «Молот»
В Пермском дворце спорта «Молот» включили свет. Накануне здесь остановили подачу электроэнергии из-за задолженности. Руководство «Молота» пообещало ее погасить. Этого оказалось пока достаточно. Подробнее рассказал пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев.
Пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев: "Задолженность УДС «Молот» перед ПАО «Пермэнергосбыт» на сегодня составляет порядка 2,1 млн рублей. Это полный платеж за июль и август, и авансовый платеж за сентябрь. Вчера имело место кратковременное отключение УДС «Молот» от энергоснабжения. Вчера были достигнуты договоренности о полном или частичном погашении задолженности в течение октября. В связи с чем энергоснабжение было восстановлено".
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