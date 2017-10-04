В Ледовом городке устроят Чемпионат мира по футболу

Ледовый городок в Перми будет посвящен Чемпионату мира по футболу-2018. Об этом рассказали на пресс-конференции. Городок будет включать в себя 16 скульптур с символами стран, которые принимали чемпионат, а также горки с 22 скатами. Кроме этого, на эспланаде расположиться снежный талисман футбольного клуба «Амкар» - рысенок Макар.

Одним из самых больших объектов городка станет Ледовый лабиринт «Бразильские джунгли», максимальная высота стен которого будет достигать 5 метров, а диаметр внешнего круга 20 метров.

Для посетителей будут работать снежные поля для мини-футбола, гигантского размера настольный футбол, напольный бильярд, здесь же можно будет поиграть в бампербол. На эспланаде пройдут и товарищеские матчи, в которых примут участие Деды Морозы, Снегурочки, в качестве которых выступят игроки «Амкар» и «Звезда-2005». В новогоднюю ночь зрителей и гостей Ледового городка с 23.00 часов и до 4.00 утра будут ждать концертная программа, профессиональная цирковая анимация, флешмоб и 2 праздничных фейерверка.