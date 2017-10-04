В Прикамье приехали звезды оперы
В Пермский край приехали оперные звезды – баритон Василий Ладюк и тенор Алексей Татаринцев – ведущие солисты Московского театра «Новая опера». Выступят они вместе с творческим содружеством музыкантов, инструментальным коллективом под управлением заслуженного артиста России, пианиста, композитора Александра Покидченко. 3 октября концерт прошел в Осе. А 5 октября концерт в Пермском театре оперы и балета посвятят Дню Учителя. Музыканты исполнят популярные русские народные, неаполитанские песни, а также песни Александры Пахмутовой, Муслима Магомаева и других авторов.
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