Судебные приставы выходят на дорогу
Масштабный рейд возле Пермского цирка провели судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД. Автомобили останавливали сразу в трех направлениях. В результате оказалось арестовано 4 машины, 300 человек заплатили долги прямо на месте. Как это было и где пройдет следующая подобная операция?
И так обычно перегруженный перекресток у Цирка превратился в столпотворение. Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили сразу в трех направлениях. Проходит совместный рейд со службой судебных приставов, ищут должников. В первые несколько минут уже есть арестованный автомобиль. Причина – судебный исполнительный лист.
У большинства проверяемых ситуация проще - неоплаченные штрафы ГИБДД, долги за коммуналку. Решить проблему можно прямо на месте, но для большинства само существование долгов оказывается сюрпризом.
Останавливают далеко не всех. Специальная программа позволяет выделить в общем потоке номера машин, чьи владельцы числятся в общей базе должников.
Игорь Кожевников, руководитель УФССП Пермского края, главный судебный пристав Пермского края: "Данный дорожный пристав позволяет вычленять из потока автомобилей должников - собственников машин. В дальнейшем в работу вступает судебный пристав. Он применяет меры принудительного исполнения вплоть до ареста и изъятия автомобиля должников".
Несмотря на то, что рейд плановый, все оборудование мобильное, поэтому проверки возможны в любой точке города. Как показывает практика, такие мероприятия оказываются эффективными. По итогам сентября за один день работы были арестованы 4 автомобиля, 300 человек погасили долги на месте.
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