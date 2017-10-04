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← «Тусовка» умов: В Перми открылась Всероссийская конференция по волоконной оптике

Судебные приставы выходят на дорогу

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рейд

Масштабный рейд возле Пермского цирка провели судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД. Автомобили останавливали сразу в трех направлениях. В результате оказалось арестовано 4 машины, 300 человек заплатили долги прямо на месте. Как это было и где пройдет следующая подобная операция?

И так обычно перегруженный перекресток у Цирка превратился в столпотворение. Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили сразу в трех направлениях. Проходит совместный рейд со службой судебных приставов, ищут должников. В первые несколько минут уже есть арестованный автомобиль. Причина – судебный исполнительный лист.

У большинства проверяемых ситуация проще - неоплаченные штрафы ГИБДД, долги за коммуналку. Решить проблему можно прямо на месте, но для большинства само существование долгов оказывается сюрпризом.

Останавливают далеко не всех. Специальная программа позволяет выделить в общем потоке номера машин, чьи владельцы числятся в общей базе должников.

приставы

Игорь Кожевников, руководитель УФССП Пермского края, главный судебный пристав Пермского края: "Данный дорожный пристав позволяет вычленять из потока автомобилей должников - собственников машин. В дальнейшем в работу вступает судебный пристав. Он применяет меры принудительного исполнения вплоть до ареста и изъятия автомобиля должников". 

Несмотря на то, что рейд плановый, все оборудование мобильное, поэтому проверки возможны в любой точке города. Как показывает практика, такие мероприятия оказываются эффективными. По итогам сентября за один день работы были арестованы 4 автомобиля, 300 человек погасили долги на месте.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.10.2017 в 11:41 в рубрике - Вести Пермь

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