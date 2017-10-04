«Тусовка» умов: В Перми открылась Всероссийская конференция по волоконной оптике

Новейшие изобретения представили в Перми на всероссийской конференции по волоконной оптике. Разработки в этой сфере сейчас востребованы и в крупной промышленности, и в самых обычных мелочах повседневного быта. А все вместе развивает в стране так называемую цифровую экономику.

В основе всех изобретений здесь - оптоволокно или обычный свет. Будь то диоды для лазеров из Китая или анализаторы спектра из Франции. Пермскую продукцию представляют компании объединения или кластера «Фотоника». 49 кандидатов, 20 докторов наук собрались в Перми на конференции по волоконной оптике. Это «тусовка» умов.

Научные открытия сразу в производство - об этом говорят сегодня на конференции. В Перми есть такие примеры - завод оптоволоконных компонентов, это ежегодно плюс два-три новых вида оптического волокна.

Предназначение - для лазеров, спецсвязи, медицины. Большинство терминов не поймет простой человек. Но есть и вполне житейские примеры.

Марк Алимбаев, инженер-технолог завода оптоволоконных компонентов ПАО ПНППК: "Зонды, ФГС, к примеру, не эту большую трубку использовать, а тоненькую леску, которая будет безболезненна для организма".

Отрасль перспективная. Пермский край сделал ставку на развитие цифровой экономики, о чем рассказывали, к примеру, Владимиру Путину во время его визита в Пермь.

Конференция продлится до пятницы. Присоединиться можно. Кстати, атмосфера здесь не как за окном - пасмурно-осенняя, ведь в основе этой науки - свет.