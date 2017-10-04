Заксобрание Прикамья «подружилось» с Думой Астраханской области

Соглашение о сотрудничестве подписано между Законодательным собранием Пермского края и думой Астраханской области. Чуть раньше депутаты обеих палат провели совместное заседание, обменялись накопленным опытом. В частности пермские парламентарии рассказали о новом законе для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в моногородах. Также заявлено, что в Прикамье сформирована нормативно-правовая база по налоговому регулированию, есть налоговые льготы, в том числе для промышленных предприятий.