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Заксобрание Прикамья «подружилось» с Думой Астраханской области
Соглашение о сотрудничестве подписано между Законодательным собранием Пермского края и думой Астраханской области. Чуть раньше депутаты обеих палат провели совместное заседание, обменялись накопленным опытом. В частности пермские парламентарии рассказали о новом законе для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в моногородах. Также заявлено, что в Прикамье сформирована нормативно-правовая база по налоговому регулированию, есть налоговые льготы, в том числе для промышленных предприятий.
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