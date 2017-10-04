Кубок мира по футболу FIFA «гостит» в Перми

Кубок Чемпионата Мира по футболу, который пройдет в России в следующем году, выставили на всеобщее обозрение в спорткомплексе имени Сухарева. С легендарным трофеем из чистого золота, который держали в руках лучшие спортсмены мира, в Перми может сфотографироваться любой желающий.

Держать в руках Кубок Мира - мечта любого футболиста с юных лет - признается экс-капитан «Амкара» Алексей Попов. Так близко самый желанный трофей профессиональный спортсмен видит впервые.

Алексей Попов, экс-капитан футбольного клуба «Амкар»: "Радостная новость для всего города. Не надо тренироваться, можно просто прийти и прикоснуться к нему".

Главный трофей самой популярной на планете игры не терпит ни чьих прикосновений, кроме чемпионов мира, президента ФИФА и глав государств.

На стадионе «Лужники» был дан старт самому масштабному в истории путешествию Кубка Мира по футболу. За 123 дня трофей проделает путь в 26 тысяч км, побывает в 15 городах России, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран мира на шести континентах. Ну, а сегодня золотая статуэтка в Перми.

36,6 см в высоту и 6 кг чистого золота. Неудивительно, что в Пермь главный футбольный трофей мира доставили секретным маршрутом, под охраной, находится он под пуленепробиваемым стеклом.

Магическая аура вокруг золотой статуэтки поддерживается не только его футбольной и материальной ценностью, но и различными легендами. Например, первый Кубок Мира в виде богини Победы Ники похищали дважды. Пришлось создавать новый.

Олег Пилецкий, организатор Тура Кубка Чемпионата мира по футболу: "Сам кубок выполнен в виде двух человеческих фигур, которые держат земной шар. На дне кубка выгравированы победители чемпионатов мира с 1974 года".

По правилам, трофей команде-победителю не оставляют в вечное пользование - чемпионы получают лишь позолоченную копию. Но возможность прикоснуться к Кубку Мира и вписать свое имя в его историю - дороже золота.