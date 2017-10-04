Дорожные войны: что не поделили водители «Газели» и «Мерседеса»?
В социальных сетях опубликовали видео, запечатлевшее очередной случай дорожного хулиганства. Как сообщают очевидцы, все произошло накануне утром на улице Куйбышева в Перми. Предположительно, водитель "Газели" подрезал "Мерседес". Дальше один догнал другого возле ДК Солдатова. Между мужчинами сначала завязалась словесная перепалка, потом дело дошло до драки. У одной из сторон в руках была бита, другой оборонялся собственными силами. Спорили таким образом минут десять.
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