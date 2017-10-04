Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← We-fest - 2017 посвятили семье

Дорожные войны: что не поделили водители «Газели» и «Мерседеса»? →

Спасаясь от пожара, пермяк спрыгнул с пятого этажа

смотреть видео

пожар

Сразу два серьезных пожара случилось в Прикамье прошлой ночью. В Березниках из-за возгорания на чердаке пришлось эвакуировать весь многоквартирный дом – 70 человек. А на улице Ласьвинская в Закамске житель, убегая от пламени, выпрыгнул из окна пятого этажа. От неминуемой смерти его спас козырек над магазином.

Ночью страху натерпеться пришлось, рассказали соседи погорельцев - Владимир и Татьяна Механошины. Пожар случился около двух часов, так что особо выспаться жителям дома не пришлось. Горела квартира на пятом этаже и мужчине, который в это время находился внутри, пришлось спрыгнуть с балкона.

Соседи сообщили, что пожарные после вызова приехали оперативно, прошло не более десяти минут, и, уже по данным МЧС, на место прибыло 13 единиц техники.

Предварительная причина - короткое замыкание на кухне, а снимали мужчину с козырька магазина, куда он приземлился, чтобы передать бригаде скорой помощи.

Прыгнувшего с балкона мужчину госпитализировали в 11-ю медсанчасть. Состояние - среднетяжёлое, ожогов нет, есть травма поясничного отдела позвоночника. Пообщаться с ним врачи не пустили, но рассказали, что пациент проведёт в стационаре около двух недель.

пожар

Чуть раньше в Березниках загорелся чердак многоквартирного дома. Жители, 70 человек, спешно покинули свои квартиры. Жилища ни у кого не сгорели, но несколько были залиты водой во время тушения. Есть информация, что чердачное помещение часто посещали бродяги, и вполне вероятно, что они и стали виновниками случившегося.

На сегодняшний день полторы тысячи пожаров произошло в крае, на них погибло 120 человек. И основных причин в МЧС называют три - неисправность электрооборудования, проблемы с печками и неосторожное обращение с огнём, в частности – не затушенные сигареты.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 04.10.2017 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

We-fest - 2017 посвятили семье

Космос внутри нас

Жизнь взаймы: в Прикамье растёт спрос на ипотеку

На перекрестках появились новые мини-кольца

Специальный репортаж: Большое переселение Березников

Поддержи пермскую красавицу

Сети все возрасты покорны

37 предприятий края примут участие в Международном газовом форуме

Пермякам пообещали теплый октябрь

Пермь. Вести Спорт


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← We-fest - 2017 посвятили семье

Дорожные войны: что не поделили водители «Газели» и «Мерседеса»? →

Обратите внимание

в Перми

Кубок мира по футболу FIFA «гостит» в Перми

За 123 дня трофей проделает путь в 26 тысяч км, побывает в 15 городах России, а после объедет более 50 стран мира.
смотреть видео читать04.10.2017 в 10:05
Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

Дорожные войны: что не поделили водители «Газели» и «Мерседеса»?

В социальных сетях опубликовали видео, запечатлевшее очередной случай дорожного хулиганства.
смотреть видео читать04.10.2017 в 09:44
Метки: в Перми, Происшествия

Спасаясь от пожара, пермяк спрыгнул с пятого этажа

Прыгнувшего с балкона мужчину госпитализировали в 11-ю медсанчасть в состоянии средней тяжести.
смотреть видео читать04.10.2017 в 09:20
Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Кто сказал, что шахматы - не для девочек?

8-летняя пермячка Елизавета Кантер - самая перспективная шахматистка Пермского края.
смотреть видео читать03.10.2017 в 20:19
Метки: в Перми, в России, Спорт

Пермский молодежный форум подружился с роботами

В Перми прошла дискуссия на тему Робот и человек.
смотреть видео читать03.10.2017 в 19:47
Метки: в Перми, Общество

в России

Кубок мира по футболу FIFA «гостит» в Перми

За 123 дня трофей проделает путь в 26 тысяч км, побывает в 15 городах России, а после объедет более 50 стран мира.
смотреть видео читать04.10.2017 в 10:05
Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

Кто сказал, что шахматы - не для девочек?

8-летняя пермячка Елизавета Кантер - самая перспективная шахматистка Пермского края.
смотреть видео читать03.10.2017 в 20:19
Метки: в Перми, в России, Спорт

Космос внутри нас

В Перми началась Всемирная неделя Космоса.
смотреть видео читать03.10.2017 в 17:08
Метки: в Перми, в России, Общество

Шпаргалка: Как поздравить учителя?

День учителя не за горами. Готовим подарки любимым педагогам.
смотреть видео читать03.10.2017 в 15:46
Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

Поддержи пермскую красавицу

Пермячка Юлия Смирнова борется за право попасть в заставку телеканала «Россия 1».
смотреть видео читать03.10.2017 в 14:07
Метки: в Перми, в России, СМИ
Лента новостей RSS каналы

Кубок мира по футболу FIFA «гостит» в ПермиКубок мира по футболу FIFA «гостит» в Перми

Дорожные войны: что не поделили водители «Газели» и «Мерседеса»?Дорожные войны: что не поделили водители «Газели» и «Мерседеса»?

Спасаясь от пожара, пермяк спрыгнул с пятого этажаСпасаясь от пожара, пермяк спрыгнул с пятого этажа

Кто сказал, что шахматы - не для девочек?Кто сказал, что шахматы - не для девочек?

Пермский молодежный форум подружился с роботамиПермский молодежный форум подружился с роботами

Муниципальный приют раздаёт щенковМуниципальный приют раздаёт щенков

Эпопея с ИКЕА продолжаетсяЭпопея с ИКЕА продолжается

В Мотовилихе работают группы здоровьяВ Мотовилихе работают группы здоровья

В ПГУ пройдет День встречи выпускниковВ ПГУ пройдет День встречи выпускников

We-fest - 2017 посвятили семьеWe-fest - 2017 посвятили семье

Космос внутри насКосмос внутри нас

За пермскую абитуриентку похлопотал министрЗа пермскую абитуриентку похлопотал министр

«Спартак» оставят спортсменам«Спартак» оставят спортсменам

Жизнь взаймы: в Прикамье растёт спрос на ипотекуЖизнь взаймы: в Прикамье растёт спрос на ипотеку

Шпаргалка: Как поздравить учителя?Шпаргалка: Как поздравить учителя?

На перекрестках появились новые мини-кольцаНа перекрестках появились новые мини-кольца

Молодежка: Парад студенчества в ПермиМолодежка: Парад студенчества в Перми

Специальный репортаж: Большое переселение БерезниковСпециальный репортаж: Большое переселение Березников

Поддержи пермскую красавицуПоддержи пермскую красавицу

Вовремя. Про детейВовремя. Про детей

Сети все возрасты покорныСети все возрасты покорны

37 предприятий края примут участие в Международном газовом форуме37 предприятий края примут участие в Международном газовом форуме

Пермякам пообещали теплый октябрьПермякам пообещали теплый октябрь

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Убийце первоклассника грозит пожизненный срокУбийце первоклассника грозит пожизненный срок

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru