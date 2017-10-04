Спасаясь от пожара, пермяк спрыгнул с пятого этажа

Сразу два серьезных пожара случилось в Прикамье прошлой ночью. В Березниках из-за возгорания на чердаке пришлось эвакуировать весь многоквартирный дом – 70 человек. А на улице Ласьвинская в Закамске житель, убегая от пламени, выпрыгнул из окна пятого этажа. От неминуемой смерти его спас козырек над магазином.

Ночью страху натерпеться пришлось, рассказали соседи погорельцев - Владимир и Татьяна Механошины. Пожар случился около двух часов, так что особо выспаться жителям дома не пришлось. Горела квартира на пятом этаже и мужчине, который в это время находился внутри, пришлось спрыгнуть с балкона.

Соседи сообщили, что пожарные после вызова приехали оперативно, прошло не более десяти минут, и, уже по данным МЧС, на место прибыло 13 единиц техники.

Предварительная причина - короткое замыкание на кухне, а снимали мужчину с козырька магазина, куда он приземлился, чтобы передать бригаде скорой помощи.

Прыгнувшего с балкона мужчину госпитализировали в 11-ю медсанчасть. Состояние - среднетяжёлое, ожогов нет, есть травма поясничного отдела позвоночника. Пообщаться с ним врачи не пустили, но рассказали, что пациент проведёт в стационаре около двух недель.

Чуть раньше в Березниках загорелся чердак многоквартирного дома. Жители, 70 человек, спешно покинули свои квартиры. Жилища ни у кого не сгорели, но несколько были залиты водой во время тушения. Есть информация, что чердачное помещение часто посещали бродяги, и вполне вероятно, что они и стали виновниками случившегося.

На сегодняшний день полторы тысячи пожаров произошло в крае, на них погибло 120 человек. И основных причин в МЧС называют три - неисправность электрооборудования, проблемы с печками и неосторожное обращение с огнём, в частности – не затушенные сигареты.