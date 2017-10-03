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We-fest - 2017 посвятили семье

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В Перми во второй раз прошел We-fest - фестиваль о женщинах, открытый для всех, в этом году его посвятили опыту современной семьи. В течение трех дней в центре городской культуры проходили лекции, мастер-классы, перфомансы и выставки на эту тему. Гости вместе с экспертами обсудили российскую гендерную и семейную политику, семейные финансы, женское здоровье, детско-родительские отношения.

Центральным проектом «We-fest – 2017» стала выставка "Семейный портрет в интерьере" российской фотохудожницы Виты Буйвид. В день открытия она провела авторскую экскурсию и рассказала о том, как создавались представленные снимки, поделилась наблюдениями о жизни современных семей. Экспозиция Виты Буйвид будет работать в Перми до конца октября в Центре городской культуры.

Вита Буйвид, фотохудожник: "Это фотографии, которые сделаны без единой манипуляции. Как снято, так и напечатано. Семьи позируют спиной. Я очень благодарна людям, которые согласились участвовать в этом проекте".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 03.10.2017 в 17:23 в рубрике - Вести Пермь

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