We-fest - 2017 посвятили семье

В Перми во второй раз прошел We-fest - фестиваль о женщинах, открытый для всех, в этом году его посвятили опыту современной семьи. В течение трех дней в центре городской культуры проходили лекции, мастер-классы, перфомансы и выставки на эту тему. Гости вместе с экспертами обсудили российскую гендерную и семейную политику, семейные финансы, женское здоровье, детско-родительские отношения.

Центральным проектом «We-fest – 2017» стала выставка "Семейный портрет в интерьере" российской фотохудожницы Виты Буйвид. В день открытия она провела авторскую экскурсию и рассказала о том, как создавались представленные снимки, поделилась наблюдениями о жизни современных семей. Экспозиция Виты Буйвид будет работать в Перми до конца октября в Центре городской культуры.

Вита Буйвид, фотохудожник: "Это фотографии, которые сделаны без единой манипуляции. Как снято, так и напечатано. Семьи позируют спиной. Я очень благодарна людям, которые согласились участвовать в этом проекте".