В Перми началась Всемирная неделя космоса. Планетарий и Пермский университет открывают новую дискуссионную площадку к 60-летию космической эры. В планетарии будут проходить лекции об изучении Вселенной, состоится встреча с ветераном «Байконура», квест для школьников и презентация новой дискуссионной площадки для любителей космоса.

3 октября школьники могут поучаствовать в квесте «Космос внутри нас». Участники квеста посоревнуются в логике и дедукции, знаниях астрономии и космонавтики, будут решать сложные математические задания.

4 октября в 17:00 часов старший преподаватель кафедры теоретической физики ПГНИУ Кирилл Циберкин прочтёт в планетарии лекцию «Законы космического полёта».

6 октября можно будет пообщаться с пермским ветераном космодрома «Байконур», участником первых запусков советских космических аппаратов Дмитрием Глотиным. Также планетарий при сотрудничестве с Физическим факультетом ПГНИУ запустит проект «Окно во Вселенную». Это цикл научно-популярных встреч, который станет новой просветительской и дискуссионной площадкой для всех, кто увлечён Космосом.