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Жизнь взаймы: в Прикамье растёт спрос на ипотеку

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В Прикамье одновременно со снижением покупательной способности населения растет спрос на ипотеку - сообщает «Бизнес-класс» со ссылкой на отчёт Росреестра по Пермскому краю за восемь месяцев этого года. Количество регистрационных действий по ипотеке увеличилось на 6% - до 21 тыс. сделок, - пишут специалисты. При этом количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в 2017 году снизилось на 2,3 %.

Метки: в Перми, Экономика

Опубликовано: 03.10.2017 в 16:06 в рубрике - Вести Пермь

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