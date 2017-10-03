Жизнь взаймы: в Прикамье растёт спрос на ипотеку

В Прикамье одновременно со снижением покупательной способности населения растет спрос на ипотеку - сообщает «Бизнес-класс» со ссылкой на отчёт Росреестра по Пермскому краю за восемь месяцев этого года. Количество регистрационных действий по ипотеке увеличилось на 6% - до 21 тыс. сделок, - пишут специалисты. При этом количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в 2017 году снизилось на 2,3 %.