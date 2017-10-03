На перекрестках появились новые мини-кольца
В Перми на перекрестках появились новые мини-кольца. Речь о пересечениях улиц Писарева и Карбышева, Есенина и Маяковского, а также Механошина и Краснофлотской. Изменения введены для повышения безопасности водителей и пешеходов, а также пропускной способности перекрестков, на которых увеличивается интенсивность движения - сообщает сайт городской администрации. Участки также оборудованы дорожными знаками «Уступи дорогу» и «Круговое движение». Сами кольца выстроены заметными пластиковыми дорожными блоками. Напомню, первое в России мини-кольцо было организовано в августе 2014 года в Перми на перекрестке улиц Советской и Куйбышева.
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