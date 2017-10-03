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Специальный репортаж: Большое переселение Березников

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Березники Любимов

Приемная комиссия заканчивает обход одного из домов нового жилого комплекса «Любимов» в Березниках, на правом берегу Камы. Завершающие работы - и еще пять многоквартирных домов ждут своих владельцев. Краевым властям в короткий срок предстояло решить одну из самых сложных задач - переселить больше 12 тысяч человек из 105 домов, расположенных в опасной зоне.

Новая площадка, где заканчивается строительство первой очереди огромного жилого микрорайона, стала первой точкой в рамках выездного заседания комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края. В центре внимания депутатов - на месте оценить темпы строительства жилья для переселения граждан. Заказчиком строительства является «Корпорация развития Пермского края». Из 12 многоквартирных домов первой очереди уже сдано пять девятиэтажек, еще пять будут заселены в самое ближайшее время.

Всего предстоит ввести в эксплуатацию почти 80 тыс. кв. м жилья, переселить порядка 2 тысяч семей. Первые пять домов уже заселены, жильцы здесь успели перезимовать.

На территории микрорайона будет возведена вся социальная инфраструктура - это еще два детских сада, строительство одного из них уже ведется. Кроме того, планируется строительство средней школы на 1200 мест, в которой будет 2 бассейна и спортзал с современным оборудованием.

Должны быть сданы еще 13 домов второй очереди, куда переедут оставшиеся 2,5 тысячи семей, чьи дома и квартиры оказались в зоне риска. На программу переселения в прошлом году было направлено более 3 млрд рублей из бюджетов разных уровней. В текущем году работа по увеличению объемов финансирования будет продолжена.

Уже на месте приходится решать ряд локальных вопросов. Дома, которые уже сданы, сегодня обеспечены подъездными путями, сложнее ситуация с межквартальными проездами. Их строительство предусмотрено только в отдаленной перспективе, а дорога нужна уже сейчас.

Еще один важный вопрос, который обсуждали уже на заседании - это будущая судьба жилого микрорайона Усольский. 89 домов здесь начали возводиться в 2007 году. В новенькие двухэтажки планировалось переселить березниковцев из аварийных домов. Но жильё оказалось непригодным для проживания из-за наличия формальдегида в строительных материалах. Сейчас дома пустуют.

Ожидается, что работы по сносу начнутся уже в следующем году. В случае сноса домов непригодных для проживания удастся освободить земельный участок почти в 40 гектаров, и здесь можно будет построить не менее 30 тыс. кв. м жилья. Предполагается, что затраты на снос будут запланированы в краевом бюджете.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Экономика

Опубликовано: 03.10.2017 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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