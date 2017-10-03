Поддержи пермскую красавицу
Пермячка Юлия Смирнова борется за право попасть в заставку телеканала «Россия 1». Девушка приняла участие в проекте #ЯРОССИЯ, задача которого запечатлеть лица жителей разных городов страны. Фотографии со специальным хэштегом попадают на сайт. В завершающий этап конкурса прошла и пермская красавица - проголосовать за неё можно на страничке проекта «ЯРоссия» в соцсети ВКонтакте.
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