Сети все возрасты покорны

МФЦ запустил курсы по обучению компьютерной грамотности для пожилых людей. На вводном занятии пенсионерам рассказали о том, как правильно включить и как выключить технику, на каком расстоянии сесть перед монитором, что такое клавиатура и «мышь», чем ноутбук отличается от моноблока. Далее пойдут тонкости - поиск сведений в Интернете, общение в чатах, ведение электронной переписки и использование ресурсов по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Обучение компьютерной грамотности старшего поколения в многофункциональных центрах было организовано совместно с краевыми Министерствами образования и социального развития. Записаться на курсы можно, обратившись по месту жительства в территориальные управления Минсоца.