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Пермякам пообещали теплый октябрь

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Синоптики обещают пермякам теплый октябрь. Уже в конце недели ожидается потепление до +8..+13С, что выше климатической нормы для этого периода. В целом октябрь 2017 может оказаться похожим на октябрь года прошлого, как по распределению аномалий температуры, так и по количеству осадков, которые были меньше нормы. Температура, тем не менее, будет выше.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.10.2017 в 12:16 в рубрике - Вести Пермь

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