Пермякам пообещали теплый октябрь

Синоптики обещают пермякам теплый октябрь. Уже в конце недели ожидается потепление до +8..+13С, что выше климатической нормы для этого периода. В целом октябрь 2017 может оказаться похожим на октябрь года прошлого, как по распределению аномалий температуры, так и по количеству осадков, которые были меньше нормы. Температура, тем не менее, будет выше.