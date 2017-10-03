37 предприятий края примут участие в Международном газовом форуме

Делегации 37 предприятий Пермского края примут участие в Международном газовом форуме, который стартует 3 октября в Санкт-Петербурге. Пермяками будут представлены 15 проектов, 6 из которых выставят на стенде объединенной экспозиции. Среди них кластер «Фотоника», в который входят предприятия ООО «Инкаб», «Инверсия-Сенсор», «Феникс», а также завод АО «Новые фитинговые технологии». В рамках форума планируется встреча Максима Решетникова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по вопросам укрепления сотрудничества Пермского края с крупнейшим российским предприятием.